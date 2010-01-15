ХСЗ увеличил производство на 19,6%

ОАО «Херсонский судостроительный завод» в 2009 году увеличил объем производства и услуг на 19,6%, по сравнению с 2008 годом - до 416,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Смарт-холдинг», которая управляет заводом.

В сообщении отмечается, что завод имеет полный портфель заказов на первый квартал 2010 года.

Основные заказчики завода - Kleven Maritime (проект VS491 - корпус якореукладчика); Zanen Shipbuilding BV (проект СТ – корпус танкера-химовоза река-море); VEKA Shipbuilding Service bv (проект TIOLI – корпус танкера химовоза река-море).

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) основан в 1951 г. Основными видами деятельности ОАО «ХСЗ» являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций и обработка металла. Основные заказчики - предприятия из Норвегии, Голландии, Белиза, Барбадоса и Мальты.

В 2004 году группа компаний «Смарт» приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В результате завод получил необходимое финансирование и смог набрать достаточный портфель заказов.

В 2008 году Energees Investments (инвестиционная компания «Смарт-холдинга») получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций в Херсонском судостроительном заводе.

В 2008 году ХСЗ произвел продукции на 348,2 млн. грн., что на 51,7% больше показателя 2007 года.