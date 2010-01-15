В 2009 г. работники ВОХР УЗ предупредили свыше 1,5 тыс. краж

В 2009 году работники военизированной охраны железнодорожного транспорта и транспортной милиции Украины предупредили 1548 краж грузов, имущества и материальных ценностей на сумму свыше 1,66 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре "Укрзализныци", задержаны и переданы в правоохранительные органы свыше 1,7 тыс. человек.

В ведомстве подчеркивают, что особую обеспокоенность железнодорожников вызывают случаи хищения элементов верхнего строения пути, средств сигнализации и связи, а также грузов, которые перевозятся открытым подвижным составом, т.к. эти действия могут спровоцировать аварии или другие ЧП.

Напомним, что 16 декабря 2009 года Кабинетом министров Украины была поддержана инициатива железнодорожников об усилении ответственности граждан за несанкционированное вмешательство в деятельность ж/д транспорта.

В частности, постановлением Кабмина от 16.12.2009 № 1393 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 12 октября 1992 г. № 575 и от 22 января 1996 г. № 116" внесены изменения и дополнения в Положение о порядке применения огнестрельного оружия и Порядок определения размера убытков от хищения, недостачи, уничтожения (порчи) материальных ценностей.

В частности, этим постановлением формула расчета стоимости нанесенного ущерба дополнена двумя новыми показателями, которые позволяют учитывать не только фактическую стоимость похищенного имущества, но и сумму средств, необходимую для приобретения нового, и стоимость работ по его установке.