ЮЗЖД в 2009 г. отремонтировала свыше 6,5 тыс. грузовых вагонов
17:18, 15 января 2010Транспорт/Связь
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В т.ч. 1027 частных
В 2009 году Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отремонтировала разными видами ремонта 6557 грузовых вагонов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
В частности, в условиях депо было отремонтировано 5002 грузовых вагона парка "Укрзализныци", что на 154 вагона больше запланированного. Также железнодорожники отремонтировали 1027 частных грузовых вагонов и 528 вагонов собственно предприятий ЮЗЖД.
С запланированным ремонтом колесных пар железнодорожники справились раньше. Уже на начало декабря Юго-Западная железная дорога отремонтировала с изменением элементов 2938 колесных пар: 2304 грузовых и 634 пассажирских.
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