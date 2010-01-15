ЮЗЖД в 2009 г. отремонтировала свыше 6,5 тыс. грузовых вагонов

В 2009 году Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отремонтировала разными видами ремонта 6557 грузовых вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, в условиях депо было отремонтировано 5002 грузовых вагона парка "Укрзализныци", что на 154 вагона больше запланированного. Также железнодорожники отремонтировали 1027 частных грузовых вагонов и 528 вагонов собственно предприятий ЮЗЖД.

С запланированным ремонтом колесных пар железнодорожники справились раньше. Уже на начало декабря Юго-Западная железная дорога отремонтировала с изменением элементов 2938 колесных пар: 2304 грузовых и 634 пассажирских.