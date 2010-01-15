Начальником ДЖД назначен Остапюк вместо Сергиенко

Первый заместитель гендиректора «Укрзализныци»Николай ЛУХАНИН представил руководящему составу Донецкой железной дороги нового начальника Бориса Остапюка, назначенного на эту должность распоряжением Кабмина от 6 января 2010 года №4-р и приказом гендиректора Укрзализныци от 13.01.2010 года №16/ос. Ранее ДЖД возглавлял Николай СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. Б. Остапюк 1961 г.р. родился в с. Слобода Коломыйского района Ивано-Франковской обл. В 1987 г. закончил Днепропетровский институт инженеров ж/д по пециальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». В 2001 г. - Днепропетровский госуниверситет ж/дранспорта по специальности «Подвижной состав и специальная техника железнодорожного транспорта». В 2003 г. - Институт специального образования Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна по специальности «Менеджмент организации».

Трудовую деятельность начал в 1987 г. с должности бригадира предприятия магистрального железнодорожного транспорта цеха 1-го комплекса депо Левел Львовской железной дороги. 2000 - 2002 гг. — первый заместитель директора, директор государственного предприятия материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач».

2002 - 2005 гг. — первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Укрзализныци, начальник Главного управления материально-технического обеспечения.

С 2005 г. по январь 2010 г. — заместитель гендиректора Укрзализныци.