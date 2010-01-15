Начальником ДЖД назначен Остапюк вместо Сергиенко
Бывший замгендиректора УЗ
Первый заместитель гендиректора «Укрзализныци»Николай ЛУХАНИН представил руководящему составу Донецкой железной дороги нового начальника Бориса Остапюка, назначенного на эту должность распоряжением Кабмина от 6 января 2010 года №4-р и приказом гендиректора Укрзализныци от 13.01.2010 года №16/ос. Ранее ДЖД возглавлял Николай СЕРГИЕНКО.
Справка УНИАН. Б. Остапюк 1961 г.р. родился в с. Слобода Коломыйского района Ивано-Франковской обл. В 1987 г. закончил Днепропетровский институт инженеров ж/д по пециальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». В 2001 г. - Днепропетровский госуниверситет ж/дранспорта по специальности «Подвижной состав и специальная техника железнодорожного транспорта». В 2003 г. - Институт специального образования Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна по специальности «Менеджмент организации».
Трудовую деятельность начал в 1987 г. с должности бригадира предприятия магистрального железнодорожного транспорта цеха 1-го комплекса депо Левел Львовской железной дороги. 2000 - 2002 гг. — первый заместитель директора, директор государственного предприятия материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач».
2002 - 2005 гг. — первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Укрзализныци, начальник Главного управления материально-технического обеспечения.
С 2005 г. по январь 2010 г. — заместитель гендиректора Укрзализныци.