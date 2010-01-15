В Херсонской обл. грузоперевозки сократились

В Херсонской области грузоперевозки в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократились на 25,4%. Транспортными предприятиями области в 2009 г. было перевезено 8,507 млн. тонн грузов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом грузооборот за 2009 год к 2008 году уменьшился на 18,2% и составил 4,465 млн. т/км. В частности, уменьшение грузооборота состоялось на железнодорожном транспорте (на 18,3%), автомобильном (на 16,8%), морском (на 51,4%), речном (на 7,3%).

Отправление грузов железнодорожным транспортом в 2009 г., по сравнению с 2008 г., уменьшилось в области на 42,2%. Снизились объемы отправок химических и минеральных удобрений (на 79,1%), нефтепродуктов (на 58,7%), цемента (на 57,2%), лома черных металлов (на 43,5%), зерна и продуктов перемола (на 35%), строительных грузов (на 20,3%), руды цветной (на 15,7%). Среднесуточная выгрузка вагонов уменьшилась на 3,2%.

В то же время, перевозки предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) увеличились в области в 2009 г., по сравнению с 2008 годом, на 34% - до 3,31 млн. т грузов, при этом грузооборот уменьшился на 16,8% - до 525,5 млн. т/км.