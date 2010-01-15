В Херсонской обл. пассажирские перевозки сократились

В Херсонской области пассажирские перевозки в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократились на 12,7%; перевезено 128,86 млн. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, пассажирооборот в 2009 г. к 2008 г. уменьшился на 8% и составил 3,107 млрд. пасс./км.

Уменьшение пассажирооборота произошло на железнодорожном транспорте (на 11,4%), автомобильном (на 4,1%), троллейбусном (на 19,7%). В то же время, на речном транспорте пассажирооборот за год увеличился на 94,3%.

В частности, железнодорожным транспортом в области за 2009 год отправлено 3,68 млн. пассажиров, что на 13,1% меньше, чем за 2008 год.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 82,65 млн. пассажиров, что на 9,1% меньше, чем за 2008 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей выросли на 3,6%.

Речным транспортом в 2009 г. в области перевезено 0,526 млн. пассажиров, что в 2,4 раза больше, чем за 2008 год. В заграничном сообщении речной транспорт Херсонской области перевозок пассажиров не осуществлял.

Городским электротранспортом за 2009 год перевезено 42 млн. пассажиров, что на 19,7% меньше, чем за 2008 год.