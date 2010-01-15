Капитан судна «Нефтегаз-67» приговорен к трем годам тюрьмы

Суд в Гонконге приговорил к тюремному заключению капитанов украинского судна «Нефтегаз-67» и китайского сухогруза «Яохай», а также двух китайских лоцманов, признанных виновными в гибели 18 моряков в результате столкновения двух судов в Южно-Китайском море в марте 2008 года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону представитель Министерства транспорта и связи Украины, капитан «Нефтегаза-67» Юрий КУЛЕМЕСИН приговорен к трем годам и двум месяцам, три года получил капитан «Яохая», по два года - лоцманы.

«Вердикт вынесен, официальных документов от МИДа мы пока не получали», - сообщили в Минтрансе.

Ожидается, что украинская сторона обжалует приговор.

Как сообщал УНИАН, буксир и сухогруз столкнулись 22 марта 2008 года в условиях тумана близ побережья Гонконга. «Нефтегаз-67» затонул за считанные минуты. На его борту находились 25 человек. Удалось спастись лишь шести украинцам и гражданину Китая.

Рассмотрение дела в суде должно было начаться еще в 2008 году, но его неоднократно откладывали.

Суд решил, что у буксира и сухогруза было «достаточно времени», чтобы избежать столкновения, но они начали что-то предпринимать лишь за минуту до него.