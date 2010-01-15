ЮЗЖД требует от "Киевводоканала" возместить убытки

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) требует от "Киевводоканала" компенсировать убытки, нанесенные прорывом трубы на участке между станциями Киев-Московский и Киев-Товарный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, общая сумма убытков составляет свыше 300 тысяч гривен.

В пресс-службе отметили, что 7 января 2010 г. на железнодорожном участке Киев-Московский — Киев-Товарный произошел прорыв водопропускной трубы высокого давления ОАО «Киевводоканал», который привел к размыву земляного полотна под железнодорожными путями.

Из-за аварии была снижена скорость поездов. В частности, с 19.00 7 января по 13.00 9 января 2010 г. на данном участке поезда двигались со скоростью до 25 км/ч вместо 100 км/ч.

На место аварии сразу были отправлены аварийные бригады и груженный щебнем поезд. На время выполнения железнодорожниками работ по восстановлению балласта пути движение поездов было полностью остановлено. Поезда следовали через Киев-Петровку.

Как подчеркивает ЮЗЖД, если ОАО «Киевводоканал», на балансе которого находится аварийная труба, не компенсирует материального ущерба, дорога будет вынуждена обратиться в суд.