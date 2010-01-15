УНТ запустит в Киеве сеть 4G

Оператор беспроводной связи "Украинские новейшие технологии" (УНТ, ТМ FRESHTEL) 16 января запустит в коммерческую эксплуатацию в Киеве сеть на основе технологии связи 4-го поколения (4G) Mobile WiMAX.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "УНТ".

Согласно сообщению, к моменту коммерческого запуска сеть FreshTel будет покрывать все районы Киева, а также пригороды - Бровары, Борисполь и Вышгород.

Справка УНИАН. "Украинские Новейшие Технологии" – первый в Украине оператор беспроводной связи на основе технологии WiMAX. Сеть УНТ стандарта 802.16d работает на частотах 3,4-3,6 ГГц. Официальный запуск сети в коммерческую эксплуатацию состоялся 10 ноября 2005 г. В сентябре 2009 г. компания запустила новую сеть на основе технологии Mobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16e) под брендом FreshTel.

FreshTel предоставляет абонентам высокоскоростной, мобильный и безлимитный доступ в Интернет. Скорость соединения на одно абонентское устройство достигает 20 Мбит/с. В тестовую эксплуатацию сеть FreshTel запущена в Киеве в сентябре 2009 г. В течение 2010 года FreshTel появится в семи крупнейших городах Украины.