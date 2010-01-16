Cамые неудачные модели автомобилей

Британское издание "Autocar" представило список самых неудачных автомобилей, произведенных за последние 10 лет во всем мире. Рейтинг создавался на основе результатов ежегодного объема продаж той или иной модели за все время ее существования.

Как сообщает "Взгляд", издание сравнило количество автомобилей, которое компания планировала реализовывать каждый год, и реальную цифру, проданных моделей за все время их существования.

В частности, "Renault Vel Satis" продавался на рынке с 2002 по 2005 годы. Компания рассчитывала реализовать по 3 тыс. 500 автомобилей в год. Однако за четыре года было продано всего 1 тыс. 404 авто. Причина неудачи стал внешний вид машины.

Компания "Fiat" планировала продать модель "Croma" на уровне 5 - 6 тыс. автомобилей. Однако за период с 2005 по 2008 год было продано всего 1 тыс. 368 машин.

Также "Peugeot 1007" за три года (2005 - 2008) было продано 8 тыс. 36 автомобилей вместо ежегодно планируемого объема продаж в 17 тыс. машин. Причиной стал неудачный дизайн.

Кроме того, в список неудачных машин вошли "Maybach 57/62", "Alfa Romeo Spider", "Seat Toledo", "Opel Signum", "Dodge Avenger", "Jaguar X-Type", "Fiat Stilo", "Mercedes-Benz R-Class", "Subaru Tribeca", "Nissan Primera", "Peugeot 407 Coupe", "Renault Avantime", "Smart Roadster/smart Coupe".