В Беларуси введут новые правила ввоза автомобилей

С 1 июля 2010 года в Беларуси планируется вступление в силу международного договора, в соответствии с которым будут окончательно определены единые ставки таможенных пошлин, налогов на автомобили, ввозимые гражданами республики для личного пользования. Об этом в сообщило агентство "БелТА" со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси.

До 1 июля правила ввоза автомобилей физическими лицами останутся прежними, приводит слова председателя ГТК Александра Шпилевского агентство "БелаПАН". А с 1 июля 2010 года в полную силу вступит таможенный союз Беларуси, Казахстана и России и пошлины на ввоз транспортных средств физическими лицами вырастут до уровня российских", - отметил Шпилевский.

Как пояснили в ГТК, в настоящее время обложение таможенными платежами легковых автомобилей, ввозимых в республику для личного пользования, осуществляется в льготном режиме в соответствии с едиными ставками таможенных пошлин, налогов.

Таможенные пошлины поднимутся до уровня российских.

В Государственном таможенном комитете Беларуси также отметили, что в России ставки пошлин на бывшие в эксплуатации автомобили, ввозимые физическими лицами, значительно выше действующих в Беларуси. В России, например, они составляют 1,5 - 5,8 евро за 1 куб. см в зависимости от рабочего объема двигателя.

Как подчеркивается в сообщении таможенного ведомства, "очевидно, что унификация всех таможенных правил и процедур в рамках таможенного союза потребует унификации ставок таможенных платежей на автомобили, ввозимые гражданами на уровне, приемлемом для всех трех государств-участников таможенного союза.

Агентство "БелаПАН" в этой связи отмечает, что новые правила ввоза транспортных средств в Беларусь юридическими лицами вступили в действие 1 января 2010 года, что стало причиной непростой ситуации на белорусском автомобильном рынке. Из-за противоречий в законодательстве многие дилеры и импортеры фактически приостановили свою деятельность в республике в первые дни наступившего года.