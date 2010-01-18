Корпорация «Золотые Ворота» проведет капремонт трассы

Корпорация «Золотые Ворота» победила в международном тендере на проведение капитального ремонта трассы Киев–Харьков–Довжанский на общую сумму 557,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, выполнять капитальный ремонт будут ОАО «Югозападдорстрой» и ОАО «Строительное управление №813», входящие в корпорацию «Золотые Ворота».

Контрактное соглашение с «Укравтодором» предусматривает капремонт двух участков трассы от границы Киевской области до Лубен Полтавской области общей протяженностью 38 км. Срок выполнения работ – 30 месяцев.

По словам вице-президента корпорации «Золотые Ворота» Виктора ЯЩУКА, после проведения капремонта международная трасса Киев–Харьков–Довжанский станет главной транзитной артерией между Россией и ЕС, основной составляющей транспортного коридора Европа–Азия.

Справка УНИАН. Корпорация «Золотые ворота» объединяет более 10 предприятий, работающих в сфере жилищного строительства, строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, мостов и аэродромов, а также производства дорожно-строительных материалов, строительных конструкций, гранитного щебня.

На сегодняшний день предприятия корпорации осуществляют капитальное строительство и реконструкцию дорожных покрытий на более чем 20 объектах по всей Украине, среди которых трассы Киев–Чоп, Киев–Ковель–Ягодин (на Люблин), Кипти–Глухов–Бачевск.

Кроме того, предприятия корпорации осуществляют капитальный ремонт и строительство взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек в аэропортах «Борисполь», «Киев» (Жуляны), а также в Харьковском аэропорту.