В Харьковской обл. объемы грузоперевозок упали

В Харьковской области объемы грузовых перевозок в 2009 году сократились на 11,1% по сравнению с 2008 годом и составили 39,4 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

Согласно сообщению, грузооборот за 2009 год сократился на 25,9% – до 20 млрд. 921,9 млн. т/км. В частности, на железнодорожном транспорте грузооборот снизился на 28,1%.

По данным статуправления, на Южной железной дороге в 2009 году общая нагрузка составила 28,9 млн. тонн грузов, что на 8,8% меньше, чем в 2008 году.

Отправка грузов снизилась почти по всем позициям номенклатуры: каменного угля – на 13,3%, кокса – на 15,3%, нефти и нефтепродуктов – на 6,1%, черных металлов – на 36,4%, утиля черных металлов – на 10,7%, лесных грузов – на 33,2%, химических и минеральных удобрений – на 74,6%, цемента – на 20,4%, строительных материалов – на 39,3%. Тенденция к увеличению сохранилась только на отправке зерна и продуктов перемола – на 30,3%, железной и марганцевой руды – на 3,7%.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом предпринимателей-физлиц) в 2009 году перевезли 10 млн. 524 тыс. тонн грузов, что на 16,9% меньше, чем в 2008 году, а грузооборот сократился на 7,8% – до 2 млрд. 773,7 млн. т/км.