«ТАС» сконцентрировала 29,7% акций «Днепровагонмаша»

ЗАО «Страховая компания «ТАС» и ЧАО «Страховая группа «ТАС», входящие в группу «ТАС», сконцентрировали 29,6526% акций ОАО «Днепровагонмаш» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.).

Об этом сказано в сообщении «Днепровагонмаша», опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что, в частности, СГ «ТАС» в настоящее время владеет 14,2411% акций, а СК «ТАС» – 15,4115% акций «Днепровагонмаша». До этого СГ «ТАС» и СК «ТАС» акциями предприятия не владели.

В то же время компания Acvary Limited (Кипр), которой ранее принадлежало 24% акций «Днепровагонмаша», и компания Latinaizen Limited (Кипр), ранее владевшая 21% акций предприятия, вышли из состава акционеров.

Справка УНИАН. ОАО «Днепровагонмаш» специализируется на проектировании и изготовлении грузовых магистральных и промышленных вагонов и на поставке запасных частей к ним.

Предприятие выпускает более 150 моделей вагонов практически всех типов: полувагоны люковые и глуходонные, хопперы крытые и открытые, платформы универсальные и специализированные для перевозки контейнеров, металлургических и других грузов, специализированный промышленный подвижной состав, в т.ч. вагоны коксотушильные и для раскаленного кокса, думпкары, крытые вагоны.

Предприятие имеет самый большой среди вагоностроителей СНГ перечень производимой продукции. Мощности предприятия позволяют производить 5 тыс. вагонов ежегодно с одновременным изготовлением от 4 до 7 видов подвижного состава.

Группа «ТАС» осуществляет свою деятельность в промышленности, строительстве, финансовом секторе, сельском хозяйстве и других секторах экономики.