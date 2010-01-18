Сегодня в 7.45 по киевскому времени сомалийские пираты освободили из плена судно Maran Centaurus, в состав экипажа которого входят два гражданина Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на Посольство Украины в Греческой Республике, по данным компании-оператора „Maran tankers management Inc.”, в настоящее время упомянутое судно следует в порт Дурбан (Южно-Африканская Республика) для проведения замены экипажа.

Все члены экипажа чувствуют себя нормально, на судне есть достаточно горючего, питьевой воды и продуктов питания.

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО поручил Посольству Украины в ЮАР обеспечить встречу украинских моряков по прибытии в порт и предоставить им в случае необходимости всестороннее содействие и помощь.

Дело находится на контроле в МИД Украины, Посольстве Украины в Греческой Республике, Посольстве Украины в ЮАР до окончательного решения.

На сегодняшний день в плену сомалийских пиратов еще остаются 12 украинских моряков: два - члены экипажа захваченного 28 декабря 2009 года судна «St. James Park» и 10 членов смешанного экипажа захваченного 2 января 20010 года судна «Asian Glory». МИД Украины, Посольство Украины в Великобритании во взаимодействии с международными партнерами принимают необходимые меры для содействия освобождению моряков из пиратского плена и возвращения на Родину.

Как сообщал УНИАН, по данным “5 канала”, пиратам заплатили от 5,5 до 7 млн. долл. выкупа. Это самая крупная сумма, которую когда-либо выплачивали сомалийским пиратам за освобождение заложников.