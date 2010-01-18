В Харьковской обл. пассажироперевозки сократились

В Харьковской области за 2009 год всеми видами пассажирского транспорта перевезено 617,1 млн. пассажиров, что на 14,7% меньше, чем в 2008 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, в 2009 году выполнена пассажирская работа в объеме 1 млрд. 0751,0 млн. пасс./км, что на 13,4% меньше, чем за 2008 год.

В частности, Южной железной дорогой было отправлено 66,3 млн. пассажиров (на 4,9% меньше, чем в 2008 году), выполнена пассажирская работа в объеме 6 млрд. 371,9 млн. пасс./км. По сравнению с 2008 годом пассажирооборот на ЮЖД уменьшился на 10,3%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами – предпринимателями) в 2009 году воспользовались 160,5 млн. пассажиров, что на 4,3% меньше, чем в 2008 году. Услугами перевозчиков–юридических лиц воспользовалось 96,2 млн. пассажиров (меньше на 3%). Услугами субъектов малого бизнеса (физические лица) за 2009 год воспользовалось 64,3 млн. пассажиров, что меньше на 6,1%.

Из аэропорта г. Харькова транспортной авиацией отправлено 96,8 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 69,6 тыс. По сравнению с 2008 годом отправление пассажиров в целом уменьшилось на 36,9%, по международному сообщению – на 41,6%.

Харьковским метрополитеном перевезено 239,2 млн. пассажиров, из них бесплатных – 51,2 млн. По сравнению с 2008 годом количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 43,1 млн. человек, или на 15,3%, количество бесплатных пассажиров уменьшились на 7,1%.

Трамваями и троллейбусами города в целом перевезено 151,0 млн. пассажиров (меньше на 26%). Удельный вес льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 55,3%, или 83,6 млн. пассажиров.