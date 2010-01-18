Днепропетровский тепловозоремонтный завод сократил прибыль

ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (г. Днепропетровск) в 2009 году сократило чистую прибыль на 95,8%, по сравнению с 2008 годом, до 0,319 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2009 году завод сократил чистый доход на 59%, по сравнению с 2008 годом, до 95 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 58,8% – до 114 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (г. Днепропетровск) производит ремонт маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 и тепловозов серии ТО-10 всех индексов, ТЕМ-2, тепловозов серии 2ТЕ116.

100% акций ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.