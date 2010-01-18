И.о. гендиректора завода «Залив» назначен Ермак

Наблюдательный совет ОАО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, АР Крым), которое входит в состав Холдинговой компании «АвтоКрАЗ», назначил исполняющим обязанности генерального директора Николая ЕРМАКА вместо уволенного по собственному желанию генерального директора Александра ИВЛЕВА.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение набсовет принял на своем заседании 15 января.

До этого назначения Н.ЕРМАК занимал должность директора по производству ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Н.ЕРМАК назначен до проведения ближайшего собрания акционеров компании.

Также в сообщении отмечается, что А.ИВЛЕВ занимал должность генерального директора на протяжении трех лет.

Справка УНИАН. ОАО "Судостроительный завод "Залив" является одним из крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий Украины и специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного дедвейта и назначения.

Сформированный на сегодняшний день портфель заказов завода предполагает его загрузку до осени 2010 года. В настоящее время «Залив» работает над 11 контрактами.

Судостроительный завод «Залив» входит в состав Холдинговой компании "АвтоКрАЗ”.

Завод контролируется группой банка "Финансы и кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.

2008 год судостроительный завод «Залив» закончил с убытком 87,712 млн. грн.