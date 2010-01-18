Beeline продлил набор номеров через «восьмерку»

Оператор связи Beeline (ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком») принял решение продлить до 15 апреля т.г. для своих абонентов возможность набора номера телефонов параллельно в старом и новом форматах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что после изменений в «Национальном плане нумерации Украины», вступивших в силу 14 октября 2009 г., на протяжении 3 месяцев абоненты Beeline могли использовать параллельно набор номеров в старом и новом форматах. При этом по результатам мониторинга в компании пришли к выводу, что не все абоненты успели привыкнуть к набору номеров без «8-ки». Поэтому Beeline принял решение продлить срок действия параллельного набора номеров еще на три месяца.

Справка УНИАН. С 14 октября 2009 в рамках второго этапа перехода страны на новую систему телефонной нумерации междугородний префикс «8» был изменен на «0», а международный префикс «810» - на «00». При этом из кодов городов и мобильных операторов убрана цифру «0». Таким образом, например, для звонков в Киев из регионов номер набирается в формате «0» – гудок – «44» – номер абонента, а для международного звонка, например, в Москву – «00» – «7» – «495» – номер вызываемого абонента.

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.