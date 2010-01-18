«Укрзализныця» в 2009 г. увеличила перевозки зерновых на 4,1 млн. т
На экспорт перевезено на 6 млн. т больше
В 2009 года железные дороги Украины увеличили перевозки зерновых грузов на 4,1 млн. тонн, по сравнению с показателем 2008 года, - до 18,992 млн. т.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, Донецкой железной дорогой перевезено 917,4 тыс. т; Львовской — 973,1 тыс. т; Одесской — 4 млн. 410 тыс. т; Южной — 6 млн. 102 тыс. т; Юго-Западной — 4 млн. 397 тыс. т; Приднепровской — 2 млн. 191 тыс. т.
Кроме того, свыше 17 млн. тонн зерна было перевезено на экспорт, что на 6 млн. тонн больше, чем в 2008 году.
Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц. Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.