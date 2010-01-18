"Евростар" выплатит денежные компенсации пассажирам

Компания "Евростар", управляющая движением поездов по Евротуннелю между Великобританией и континентальной Европой, выплатит денежные компенсации пассажирам, пострадавшим в результате транспортного хаоса в рождественские праздники, говорится в распространенном в понедельник открытом письме исполнительного директора компании Ричарда Брауна.

В декабре сразу несколько поездов "Евростар" вышли из строя в Евротуннеле из-за перепада температур, обледенения составов на морозе и последующего образования конденсата при перепаде температур в туннеле. Более 2 тысяч пассажиров не могли вовремя добраться до места назначения и были вынуждены по много часов ожидать помощи. В начале января в туннеле сломался еще один поезд, к которому лишь через час была направлена группа специалистов для оказания помощи пассажирам. "Мы вводим усовершенствованную систему быстрой компенсации тем, кто пострадал от перебоев в работе поездов", - говорится в письме.

При этом, по данным британских СМИ, общий объем компенсаций почти 100 тысячам пассажиров составит 10 миллионов фунтов стерлингов. По словам Брауна, те, кто пострадал из-за самых серьезных перебоев 18 и 19 декабря, уже получили компенсации. "Я прекрасно понимаю, что нам предстоит вновь завоевать доверие клиентов после перебоев в работе перед Рождеством. Мы не смогли предоставить сервис высочайшего уровня, который от нас ожидали, и я искренне приношу извинения за то, что случилось", - сказал исполнительный директор "Евростар". Он добавил, что сейчас компания делает все возможное, чтобы при ухудшении погодных условий перебои не повторились. "Я не могу гарантировать, что "Евростар"не столкнется в будущем с перебоями из-за плохих погодных условий, но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы минимизировать возможность новых поломок", - заключил Браун, сообщает РИА Новости.