Грузооборот морпортов России за 2009 год вырос на 9,2%

Грузооборот морских портов России за 2009 год вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% до 496,4 млн тонн, сообщили ИА «РЖД-Партнер.Ру» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухих грузов составил 198,4 млн тонн (+3,4%), наливных – 298,0 млн тонн (+13,4%).

Экспортных грузов перегружено 384,9 млн тонн, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе: угля – 63,9 млн тонн (+20,4%), черных металлов – 27,6 млн тонн (+14,3%), зерна – 21,0 млн тонн (в 2,3 раза больше), руды – 4,1 млн тонн (в 2,1 раза больше), цветных металлов – 4,1 млн тонн (+3,6%), наливных грузов – 230,6 млн тонн (+9,3%). Объем перевалки минеральных удобрений сократился на 14,6% до 10,0 млн тонн, лесных грузов – на 34,7% до 5,8 млн тонн, грузов в контейнерах – на 4,1% до 8,3 млн тонн.

Перевалка импортных грузов составила 27,4 млн тонн (-34,9%), в том числе грузов в контейнерах – 12,9 млн тонн (-34,0%), генеральных – 7,2 млн тонн (-42,5%).

Транзитных грузов перевезли через морские порты России 45,1 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за счет сырой нефти).

В каботаже перевалка грузов увеличилась в 1,3 раза.

Операторы морских терминалов Северо-Западного бассейна перегрузили 223,3 млн тонн грузов (+3,9%), из которых наливные грузы составили 147,8 млн тонн (+15,2%), сухие – 75,5 млн тонн (-12,9%). Грузооборот порта Приморск вырос на 4,7% и составил 79,1 млн тонн, порта Мурманск на 29,7% до 37,4 млн тонн, порта Высоцк – на 8,1% до 17,3 млн тонн, порта Усть-Луга - на 53,2% до 10,4 млн тонн. Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург снизился на 16,0% до 50,4 млн тонн, порта Калининград - на 19,6% до 12,4 млн тонн. В Большом порту Санкт-Петербург снизились объемы перевалки грузов в контейнерах, минеральных удобрений, генеральных грузов, в порту Калининград - навалочных и генеральных грузов.

Порты Южного бассейна увеличили грузооборот на 13,7% до 180,9 млн тонн, в том числе, сухих – на 29,8% до 64,5 млн тонн, наливных – на 6,3% до 116,5 млн тонн. Операторы морских терминалов Новороссийска перегрузили 123,6 млн тонн (+9,0%), Ейска – 4,3 млн тонн (+10,7%), Тамани – 10,8 млн тонн (+7,3%). Грузооборот Туапсе сократился на 5,1% и составил 18,4 млн тонн.

Порты Дальнего Востока перегрузили 92,1 млн тонн грузов (+14,6%), из которых 58,4 млн тонн (+5,4%) составили сухогрузы и 33,7 млн тонн (+35,1%) - наливные грузы. Увеличили грузооборот компании порта Ванино на 13,9% до 23,5 млн тонн, Находки - на 3,8% до 15,8 млн тонн, Владивостока – на 4,7% до 15,6 млн тонн. Грузооборот Восточного порта снизился на 7,9% до 18,9 млн тонн.

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Ассоциация морских торговых портов (АСОП) создана в 1987 г. и объединяет более 50 организаций и предприятий морского транспорта России. В состав АСОП входят морские торговые порты, экспедиторские и агентские компании, научно-исследовательские институты, учебные заведения морского транспорта.