Toyota увеличит выпуск гибридных автомобилей
21:47, 18 января 2010Транспорт/Связь
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Самые продаваемые в Японии
Корпорация Toyota Motor намерена удвоить выпуск бензо-электрических гибридных машин в 2011 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Nikkei.
Подобное решение связано с желанием компании укрепиться в роли лидера по производству автомобилей с низким уровнем выбросов.
Руководство Toyota ожидает, что уровень ежегодных продаж гибридных автомобилей достигнет 1 млн в 2010 году.
Благодаря государственной поддержке - субсидиям и заниженным налогам, гибридная модель Toyota Prius стала самым продаваемым автомобилем в Японии в 2009 году.
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