Toyota увеличит выпуск гибридных автомобилей

Корпорация Toyota Motor намерена удвоить выпуск бензо-электрических гибридных машин в 2011 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Nikkei.

Подобное решение связано с желанием компании укрепиться в роли лидера по производству автомобилей с низким уровнем выбросов.

Руководство Toyota ожидает, что уровень ежегодных продаж гибридных автомобилей достигнет 1 млн в 2010 году.

Благодаря государственной поддержке - субсидиям и заниженным налогам, гибридная модель Toyota Prius стала самым продаваемым автомобилем в Японии в 2009 году.