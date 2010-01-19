Франция не рекомендует гражданам использовать Internet Explorer

Германия с ней солидарна

Власти Франции рекомендовали пользователям интернета не использовать интернет-браузер компании Microsoft, сообщает «Би-би-си». Государственная служба Франции, занимающаяся исследованием кибер-безопасности, предупредила пользователей Internet Explorer о недостаточной безопасности этого браузера. Представитель компании Microsoft опроверг эту информацию, заявив, что "Internet Explorer сегодня является самым безопасным продуктом на рынке". В пятницу власти Германии, также не рекомендовали гражданам использовать браузер компании Microsoft.

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