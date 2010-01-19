Japan Airlines может объявить себя банкротом

Самая крупная азиатская авиакомпания Japan Airlines намерена обратиться к процедуре защиты от банкротства. Ожидается, что компания прибегнет к этой процедуре после заседания совета директоров.

В понедельник, 18 января, акции Japan Airlines упали в цене до своего исторического минимума. Стоимость всей авиакомпании сопоставима сейчас с затратами на приобретение одного нового лайнера Боинг-747. Правительство Японии планирует провести реструктуризацию компании, что будет включать значительное сокращение персонала, передает BBC.