Japan Airlines может объявить себя банкротом
10:10, 19 января 2010Транспорт/Связь
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Ее стоимость равна цене Боинга-747
Самая крупная азиатская авиакомпания Japan Airlines намерена обратиться к процедуре защиты от банкротства. Ожидается, что компания прибегнет к этой процедуре после заседания совета директоров.
В понедельник, 18 января, акции Japan Airlines упали в цене до своего исторического минимума. Стоимость всей авиакомпании сопоставима сейчас с затратами на приобретение одного нового лайнера Боинг-747. Правительство Японии планирует провести реструктуризацию компании, что будет включать значительное сокращение персонала, передает BBC.
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