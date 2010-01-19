Кабмин инициирует принятие закона «О внутреннем водном транспорте»

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона Украины «О внутреннем водном транспорте» (регистр. №4319-1 от 15 января 2010 года).

Текст данного законопроекта размещен на сайте Верховной Рады.

Документ определяет термины, а также правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта и отношения, связанные с использованием внутренних судоплавных речных путей, морских суден и суден смешанного плавания «река-море» во время их перемещения внутренними судоплавными речными путями, а также рыболовецких суден во время их пребывания на внутренних судоплавных речных путях, в речных портах.

Предполагается, что действие закона не будет распространяться на суда, плавающие под военно-морским флагом Украины.

В пояснительной записке говорится, что сегодня возникла ситуация, в которой четко определяются недостатки в правовом регулировании отношений, возникающих в отрасли внутреннего судоходства, а отсутствие механизма решения проблем отрасли подтверждают разногласия, с которым сталкиваются предприятия и организации в процессе эксплуатации внутреннего водного транспорта.