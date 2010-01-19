Порты Крыма снизили переработку грузов на 5%

Порты Автономной Республики Крым за 2009 год переработали 12 млн. 112,6 тыс. тонн грузов, что на 5,1% меньше, чем за 2008 год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, основную часть грузопотока составляют сухогрузы – 82,8%.

С начала года в крымских портах зафиксировано снижение переработки транзитных грузов на 8,7%, грузов внутреннего сообщения – на 15%, импортных – на 34,2%. Вместе с тем, отмечен рост перевалки экспортных грузов на 10%.

В течение 2009 года в портах Крыма прошли обработку 2,3 тыс. судов, что на 27,6% меньше, чем в 2008 году. Из общего количества судов 84% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.