В Крыму грузоперевозки водным транспортом уменьшились на 5%

За январь-декабрь 2009 года водный транспорт Крыма снизил объемы перевозки грузов на 5,1%, заказчикам доставлено 985,0 тыс. тонн грузов, из которых 67,8% приходится на внутреннее сообщение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, общий объем выполненной транспортной работы, по сравнению с 2008 годом, снизился на 15,4% и составил 143,1 млн. тонн/км, уменьшение грузооборота зафиксировано только в зарубежном сообщении на 35%, а во внутреннем сообщении отмечен рост на 51,9%.

По сравнению с 2008 г., в Крыму на 15,0% уменьшились объемы пассажирских перевозок водным (морским) транспортом и составили 1009,4 тыс. пассажиров. Наибольшие объемы перевозок осуществлялись во внутреннем сообщении (55,8%), количество перевезенных пассажиров составило 563,6 тыс., что на 22,5% меньше, чем за 2008 г.