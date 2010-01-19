ВОЛЯ запустила сервис видео-по-запросу в HD-формате

Компания ВОЛЯ обеспечила абонентам цифрового телевидения «Воля Преміум ТВ» возможность пользоваться сервисом видео-по-запросу для просмотра фильмов в формате высокой четкости (HD).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, начиная с января 2010 года сервис видео-по-запросу обеспечивает абонентам возможность заказа и просмотра фильмов в двух кинозалах:

− «DVD-кинозал» (бывший «Домашний кинозал»);

− «HD-кинозал» (бывший «Домашний кинохит»).

Для просмотра фильмов в «HD-кинозале» абонент должен иметь телеприемник со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C, a также приобретенный в компании ВОЛЯ CAM-модуль (модуль условного доступа, conditional access module), в который вставляется выданная при подключении к услуге карточка условного доступа.

Стоимость недельного просмотра фильма в «HD-кинозале» − 20 грн. Это так называемый недельный абонемент, поскольку период показа каждого фильма длится семь дней.

В «DVD-кинозале» кино демонстрируется в стандартном разрешении и абонемент можно заказать на неделю (15 грн) или на текущий месяц (25 грн). В последнем случае, вне зависимости от даты заказа, абонент сможет смотреть фильмы до конца текущего месяца, т. е. до 30 или 31 числа, без дополнительных оплат.

Доступ к фильмам обеспечивается для всех ТВ-тюнеров и телевизоров, подключенных по одному договору. Таким образом, если у абонента дома несколько телеприемников, заказанные фильмы он может смотреть на любом из них.

Президент компании ВОЛЯ Сергей Бойко отмечает: «Мы отслеживали динамику увеличения числа абонентов, пользующихся телеприемниками со встроенными цифровыми ТВ-тюнерами, поддерживающими стандарт HD (Full HD или HD ready), и поэтому работали над предложением, которое бы отвечало возрастающим запросам абонентов данной группы. Абоненты наших услуг смогут оценить исключительное качество изображения и звука, которое предлагается в рамках дополнительного сервиса видео-по-запросу. При этом те абоненты услуги «Воля Преміум ТВ», которые сейчас смотрят программы с помощью телевизора со встроенным тюнером и приобретенного в компании модуля условного доступа, смогут пользоваться не только сервисом видео-по-запросу, но и в ближайшем будущем − пакетом HD-каналов без покупки дополнительного оборудования. То есть запуск сервиса видео-по-запросу в стандарте высокой четкости – это первый этап для планируемого в будущем запуска отдельного пакета программ в стандарте HD».

Справка УНИАН.Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

HDTV (High Definition Television) – стандарт телевидения высокой четкости.

Стандарт DVB (Digital Video Broadcasting) описывает все виды цифрового вещания: эфирное, кабельное, спутниковое. DVB-С – стандарт, используемый для кабельных сетей.

Абонемент – это разовое снятие средств с лицевого счета абонента услуги «Воля Преміум ТВ».