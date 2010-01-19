В Черном море раскололся надвое молдавский сухогруз

Киев. 19 января. УНИАН. В Черном море, на подходе к проливу Босфор, в условия сильного шторма раскололся надвое 150-метровый сухогруз, шедший под флагом Молдавии.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн-Тюрк, судно село на мель. Турецкая береговая служба смогла эвакуировать на берег свыше 20 человек, находившихся на борту сухогруза, шедшего порожняком из Украины.

В момент инцидента Босфорский пролив был закрыт для прохода судов в связи с плохими погодными условиями.