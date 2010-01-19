В Украине создадут Нацкомиссию регулирования транспорта?

Антимонопольный комитет Украины (АМК) поддерживает инициативу Министерства экономики о создании Национальной комиссии регулирования транспорта (НКРТ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Комитет последовательно реализует мероприятия по решению вопроса прозрачного ценообразования в транспортной отрасли. Мировой опыт показывает, что это возможно лишь при создании независимого отраслевого регулятора – НКРТ. Поэтому комитет поддерживает предложение Минэкономики к Кабмину», – отметил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, функционирование Нацкомиссии устранит дуализм в работе Министерства транспорта, которое сегодня выполняет функции как субъекта хозяйствования, так и органа управления. «Несовершенность существующей системы формирования тарифов в сфере транспорта доказана всеми исполнительными органами», – подчеркнул А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В комитете напомнили, что Министерство экономики повторно внесло на рассмотрение Кабмина вопрос о создании НКРТ.

Справка УНИАН. Закон Украины «О естественных монополиях» от 2000 года предусматривает, что регулирование деятельности субъектов естественных монополий совершается национальными комиссиями регулирования естественных монополий. К таким монополиям относится и сфера пользования железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и др., обеспечивающими движение железнодорожного транспорта, а также специализированные услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов.

На сегодняшний день соответствующие нацкомиссии созданы и функционируют в сферах связи и электроэнергетики.

Против создания НКРТ выступает Министерство транспорта и связи Украины.