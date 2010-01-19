Рынок сотовых телефонов в РФ в 2009 г. обвалился на 45%

Рынок сотовых телефонов в России в 2009 году обвалился на 45 процентов до $4,1 миллиарда, в то время как продажи в штуках сократились на 27 процентов до 26,2 миллиона, сообщает Рейтер со ссылкой на крупнейшего сотового ритейлера РФ компанию Евросеть.

В рублевом выражении объем рынка снизился на 30 процентов до 131 миллиарда рублей.

В 2010 году благодаря постепенному восстановлению экономики и осуществлению отложенных в кризисный период покупок компания ждет рост рынка на 10-11 процентов, а полное восстановление до уровней 2008 года прогнозирует в 2011 году.

"От значительного провала в январе (2009 года) рынок был спасен активным спросом потребителей... в ожидании роста курса доллара и розничных цен. Дальнейшее падение связано с экономическими факторами, снижением уровня реального дохода населения, ростом безработицы и кризисных настроений", - говорится в сообщении Евросети.

"Дно рынок нащупал только в мае-июне, провалившись на 40 процентов относительно показателей мая 2008 года".

Сокращение объемов рынка также спровоцировало снижение числа салонов сотовой связи на 5.000 до примерно 15.000 точек, а интерес потребителей сместился в сторону бюджетных моделей ценой менее 2.000 рублей.

Доля дорогих телефонных аппаратов просела за год вдвое: до пяти процентов.

Средняя цена проданного в рознице сотового телефона упала на 24 процента к 2008 году до $157, но в рублях сократилась всего на четыре процента и превысила 4.990 рублей. В 2010 году Евросеть ждет роста стоимости сотовых телефонов на 4-5 процентов.

В 2009 году в Россию было ввезено около 27,4 миллиона сотовых телефонов.

По данным Евросети, лидером на рынке России по объему продаж телефонов в 2009 году была финская Nokia c долей 37-38 процента (35 процентов в 2008 году). Корейская Samsung благодаря снижению розничных цен к четвертому кварталу догнала финнов и разделила первое место, корейская LG Electronics Inc заняла третью строчку в списке.