Социальный автомобильный портал AutoVisio покоряет Интернет

За первые две недели со дня запуска социального автомобильного портала AutoVisio, количество его уникальных посетителей составило свыше 7 тыс. в день. Как сообщила УНИАН команда разработчиков портала, количество посетителей AutoVisio постоянно растет.

Создатели первого в украинском интернет-пространстве автомобильного социального портала AutoVisio отмечают эффективность концепции «Do It Yourself», так как ресурс наполняют сами пользователи.

«Выбранная нами концепция – сочетание принципов социальной сети и уникальных сервисов для автомобилистов – по-видимому, является актуальной и востребованной в данном сегменте, и уже только в этом наша победа» - считает руководитель автомобильного социального портала Виталий ЧЕХОВСКИЙ.

Как отмечают идейные вдохновители создания AutoVisio, регистрируясь, «автовизеры» получают возможность создавать блоги и отдельные страницы для своих машин, заполнять портал новостями, статьями на темы, волнующие автомобилистов.

«Как таковой цензуры на сайте нет - это дает возможность публиковать незаангажированные новости, тест-драйвы, автообзоры, высказывать свое мнение относительно тех или иных марок и моделей авто», - говорят инициаторы создания ресурса.

По их мнению, «плюс» ресурсу добавляют и специальные сервисы, призванные упростить жизнь автомобилистам. К примеру, путешественникам пригодится возможность рассчитать маршрут передвижения, километраж и расход топлива.

Как сообщал УНИАН, в сети Интернет начал работу новый украинский социальный портал для автомобилистов – «AutoVisio».

Идея создания проекта принадлежит группе автомобилистов, которые устали от ежедневного просмотра сотен сайтов на автомобильную тематику и решили объединить их функции на одном портале.

Главной миссией проекта разработчики называют «создание сообщества неравнодушных людей, чья жизнь связана с автомобилем». Новый ресурс сочетает в себе элементы социальной сети, блог-движка и информационного сайта. Благодаря новейшей технологии Web 3.0 разработчики предлагают пользователям самостоятельно формировать наполнение сайта, модерировать публикуемые материалы и оценивать достоверность данных.

На «AutoVisio» реализована удобная система развлекательных элементов - персональных фото- и видео-галерей, возможность ведения авторских блогов и создания отдельного блога для собственного автомобиля.

Также на портале предложена подборка новостной информации об автомире.