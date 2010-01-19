Chrysler отзовет 24,177 автомобилей

Компания Chrysler Group LLC отзовет 24,177 автомобилей из-за потенциального дефекта тормозной системы, который может привести к внезапному прекращению работы тормозов, сообщает

Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Представитель Chrysler заявил, что « тормозная система некоторых автомобилей была сформирована неправильно во время производственного процесса.» Это может привести к отказу тормозов и к крупным ДТП.

На сегодняшний день, компании Chrysler не известно ни одного ДТП, произошедшего из-за дефекта в производстве.