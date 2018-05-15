Рынок мобильных терминалов: итоги и прогнозы

Украинцы в прошедшем году приобрели около 4,32 млн. мобильных терминалов, что на 45% меньше, чем в 2008 г. (7,9 млн.). В денежном выражении рынок сократился еще более существенно – на 62% и составил по итогам 2009 г. 557 млн. долл. США (2008 г. – 1,46 млрд. долл. США). Основная причина такого значительного падения рынка в денежном выражении – активный переход украинцев на устройства бюджетного сегмента.

Таковы результаты исследования компании Unitrade Group.

По данным компании, в Украине продажи мобильных терминалов в 2009 г. составили около 4,32 млн. устройств, что на 8% выше прогнозируемого ранее результата (4 млн.).

*** Мобильные терминалы – мобильные телефоны, смартфоны и коммуникаторы.

Первая половина 2009 г. показала падение рынка мобильных терминалов относительно продаж 2008 г. в количественном выражении на 53%, в денежном - на 70%. Второе полугодие 2009 г. охарактеризовалось подъемом продаж и показало прирост в количественном выражении к первому полугодию 2009 г. на 37%, в денежном – на 45%. Рост продаж мобильных терминалов во второй половине 2009 г. связан как с возобновлением потребительского кредитования, так и с активным обновлением линейки устройств ведущими производителями.

Одной из ярких тенденций 2009 г. стал рост доли мобильных терминалов с поддержкой функции Touch Screen (сенсорный экран). Если ранее в 2008 г. их доля занимала около 1% общего количества продаж, то в 2009 г. она составила 6%.

По итогам 2009 г. доля смартфонов и коммуникаторов в структуре продаж мобильных терминалов увеличилась незначительно, в силу перехода украинцев на устройства бюджетного сегмента, и составила 11%, против 10% в 2008 г.

Производители

По итогам года в тройке лидеров произошли следующие изменения. Nokia увеличила свою долю до 51% (2008 г. – 43%), Samsung уменьшил свое присутствие на рынке до 26% (2008 г. – 36%), покинул тройку лидеров Sony Ericsson – 9% рынка в 2009 г. против 14% в 2008 г. Его место заняла LG, увеличив свою долю с 3% в 2008 г. до 10% в 2009 г. Motorola заняла 2% рынка (2008 г. - 3%). Прочие заняли менее 2%.

В тройке ведущих производителей лидерами по продажам в 2009 г. в Украине стали такие модели мобильных телефонов:

Ценовые сегменты

Переход украинцев в 2009 г. на недорогие мобильные терминалы привел к тому, что средняя себестоимость устройств снизилась по итогам года на 30% и составила 129 долл. США (2008 г. – 185 долл. США).

Так, на долю мобильных терминалов нижнего ценового сегмента (до 130 долл. США) в 2009 г. пришлось около 58% всех продаж (2008 г. - 42%). Доля среднего ценового сегмента (130 – 300 долл. США) снизилась до 34% (2008 г. – 41%). Также уменьшилась до 8% доля верхнего ценового сегмента (от 300 долл. США) против 17% в 2008 г.

Прогноз

По предварительным оценкам, в 2010 г. в Украине будет реализовано конечным потребителям около 5,1 млн. мобильных терминалов. В структуре продаж продолжит незначительно увеличиваться доля смартфонов и коммуникаторов, и по итогу года превысит 12%. Ожидается активное расширение ассортимента и увеличение доли терминалов с сенсорным экраном.

***Unitrade Group работает на украинском рынке IT-ритейла с 1994 г. Unitrade Group является управляющей компанией розничными сетями Unitrade и City.com. Президент Unitrade Group – Владимир Колодюк.