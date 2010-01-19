Конотопская дирекция ЮЗЖД погрузила в 2009 г. около 1 млн. тонн

Конотопская дирекция ж/д перевозок Юго-Западной железной дороги в 2009 году погрузила около 1 млн. тонн. Выгрузка составило около 11,5 тысяч вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Погрузка по Черниговской обл. составила 393 тыс. тонн, по Сумской - 700 тыс. тонн.

Как отмечает пресс-служба, в обеих областях большую часть объема составили лесные и хлебные грузы.

Справка УНИАН. ЮЗЖД имеет 5 дирекций: Киевскую, Казатинскую, Жмеринскую, Коростенскую и Конотопская дирекция охватыват Черниговскую и Сумскую обл.