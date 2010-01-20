Укравтодор обеспечил движение на основных автодорогах Украины

Движение на основных автодорогах Украины обеспечено. Сложности с проездом существуют на ряде автодорог местного значения в Херсонской и Кировоградской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Так, покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Черниговской области местами снежный накат; в Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Луганской и южных областях местами заснежено; в Кировоградской и Херсонской областях – местами снежные переметы. Проезд обеспечен.

Состояние покрытия автодорог местного значения в большинстве областей – местами заснежено, в Черниговской области – снежный накат, в Кировоградской, Донецкой и Херсонской областях – местами снежные переметы. Проезд обеспечен, а по Кировоградской области затруднено движение автомобилей.

Шторм в акватории Азовского моря привел к подъему уровня воды в прибрежной части и затоплению проездной части дороги Геническ – Стрелковое (Херсонская обл.). ГАИ Генического района и отдел МЧС районной госадминистрации 19 января приняли решение о закрытии движения по данной автодороге. Участок дороги (км 0+700 - км 3+400) залит водой глубиной до 0,5 м. Уровень воды повысился от нагона ветром воды с моря.