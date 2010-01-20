В Винницкой области грузоперевозки сократились

В Винницкой области за 2009 год объем перевозки грузов сократился на 22,1%, или 3,564 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 12,563 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управления статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период железнодорожным транспортом отправлено 9,839 тыс. тонн, автомобильным – 2,724 тыс. тонны.

Грузооборот за 2009 год уменьшился на 13,3% и составил 20,624 млрд. т/км.

Объем перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2009 году сократился на 23,7%.

Объем коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) за 2009 год сократился на 15,4% по сравнению с 2008 годом.