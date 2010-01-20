В Киеве линию скоростного трамвая сдадут до конца 2010 г.

В Киеве реконструированную линию скоростного трамвая строители должны сдать в эксплуатацию до конца 2010 года.

Об этом пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№6) со ссылкой на заместителя генерального директора КП “Киевпасстранс” Владимира АСАДЧЕГО.

По его информации, работы по реконструкции линии остановились из-за погодных условий, в связи с чем завершение реконструкции было отсрочено.

В.АСАДЧИЙ сообщил, что соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель. Таким образом, строительство первой очереди трамвайной линии планируют завершить позднее на два месяца, то есть до конца марта.

“Имеется в виду прокладка колей и обустройство остановочных комплексов на маршруте от Кольцевой дороги до бульвара Лепсе”, - объяснил он.

“До конца 2010 года строители сдадут в эксплуатацию всю линию скоростного трамвая”, - сказал В.АСАДЧИЙ.

Сейчас строители освобождают строительные территории от снежных завалов, а колеи от обледенения. Одновременно с этим продолжаются работы по обустройству платформ и станций. Стоимость работ по реконструкции всей линии скоростного трамвая оценивают в 422 млн. грн. “В настоящее время средства поступают своевременно и в полном объеме. Для завершения строительства первой очереди нужно еще 50 млн. грн.”, - сказал В.АСАДЧИЙ.

Справка УНИАН. Линия скоростного трамвая в Киеве является составляющей объектов городского электротранспорта КП «Киевпасстранс». Она пролегает от ст. «Старовокзальная» до ст. «Кольцевая дорога». Протяженность линии 20,2 км, на ней расположено 12 станций, пропускная способность составляет 25 тыс. пассажиров в час. До реконструкции на линии эксплуатировалось около 100 трамвайных вагонов. Средняя эксплуатационная скорость трамвайных вагонов составляет около 40 км/час, максимальная скорость – 80 км/час.

8 сентября 2004 года КГГА утвердила комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая от площади Победы до Кольцевой дороги с частичной заменой трассы.