Переговоры с кредиторами "Укрзализныци" еще не завершены

На сегодняшний день переговоры с кредиторами о реструктуризации долга "Укрзализныци" на сумму свыше 550 млн. долларов еще не завершены, однако есть надежда, что в ближайшее время они получат новый импульс для продолжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он не смог назвать ориентировочные сроки окончания этих переговоров и решения данного вопроса.

«Пока сказать сложно. В первую очередь, это будет зависеть от самих кредиторов», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Министр подчеркнул, что, к сожалению, в конце 2009 года ситуация по оценке рисков Украины была не настолько оптимистичной, как надеялись правительство и кредиторы.

«Начало года и оценка рисков Украины в январе изменилась. Ситуация улучшается и, я думаю, что в этом контексте переговорный процесс сдвинется с места», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит выдан на три года с отсрочкой платежа. Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Согласно обязательствам, «Укрзализныця» должна была выплатить первый транш в августе 2009 г., второй – в ноябре 2009 г.. В августе транш был выплачен, а в ноябре «Укрзализныця» обратилась к банку с просьбой реструктуризировать долг. «Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату 440 млн. долл. долга в среднем на срок около двух с половиной – трех лет.

Консультантом по реструктуризации синдицированного кредита выбрана компания Squire Capital.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины. Barclays capital bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.