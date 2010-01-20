Депутаты поддержали самолетостроение

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки самолетостроительной промышленности».

“За” проголосовали 345 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено предоставление льгот по налогообложению для этой отрасли, а также упрощение таможенных процедур.

Кроме того, Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» (относительно отчетности Нацсовета).

Этим законопроектом предусматривалось, в частности, предоставить возможность Верховной Раде по предложению Президента Украины или не менее трети народных депутатов от конституционного состава ВР рассматривать вопрос о внеочередном отчете Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по отдельным вопросам его деятельности.

За такое решение проголосовало всего 185 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент не поддержал решения об отправке данного законопроекта на повторное второе чтение, потому он является отклоненным.