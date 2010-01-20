Керченский пролив закрыт для судоходства

Керченский пролив в Черном море закрыт для судоходства из-за непогоды, также остановила работу паромная переправа Крым-Кавказ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на Керченском городском портале http://kerch.com.ua/.

По информации портала, бушующий зимний шторм заставил специальные службы 19 января закрыть судоходный канал. В предпроливье на рейде стоят 63 судна. Специалисты керченского морского координационного центра постоянно осуществляют мониторинг дрейфа судов.

"В связи с непогодой, остановила свою работу и паромная переправа Крым-Кавказ. Люди оказались заложниками ситуации. По информации работников переправы, крошечный зал ожидания в настоящее время переполнен и не может вместить всех, кто планировал отправиться на российскую сторону", - сообщается на портале и отмечается, что переправа может возобновить свою работу только при нормальных погодных условиях. Метеорологи же дают неутешительный прогноз - ближайшие три дня будет бушевать шторм со скоростью ветра 15-20 м/с и высотой волн до 2 метров.

Как сообщал УНИАН, в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 19-20 января. По данным Главного управления МЧС Украины в АРК, в связи с приходом южного циклона 19-20 января 2010 г. в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки - дождь с переходом в снег, сильная гололедица, налипание мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25-30 м/с.