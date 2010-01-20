Участок дороги Киев-Харьков-Довжанский будет ремонтировать ФПГ "Альтком"

Финансово-промышленная группа «Альтком» выиграла тендер на проведение капитального ремонта участка дороги Киев-Харьков-Довжанский, стоимостью свыше 600 млн. грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба предприятия.

По словам заместителя генерального директора ФПГ «Альтком» Михаила КОВАЛЕВА, компания выиграла тендер на капитальный ремонт участка автодороги Киев-Харьков-Довжанский протяженностью 45,5 км, сумма контракта составляет более 600 млн. грн. Специалисты ООО «Дорожное строительство Альтком» планируют приступить к работам уже в марте. Оплата контракта будет производиться за счет средств кредита Всемирного банка, а возмещение НДС - за счет средств Госбюджета Украины.

«Укравтодор» подпишет контракты с названными компаниями в течение 28 дней, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2009 г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта участка дороги Киев-Харьков-Довжанский - 120 км дороги «Борисполь-Лубны».

Кредит предоставлен на 30 лет со ставкой LIBOR + меняющийся спред. Из 400 млн. долл. 298,5 млн. долл. будет предназначено для капитального ремонта дороги, 100 млн. долл. – для улучшения состояния аварийно-опасных участков дороги, 1,5 млн. долл. – на развитие кадрового и институционного потенциала.

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны. Эта дорога является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с международным транспортным коридором Европа-Азия, а также входит в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Чемпионата Евро-2012.

«Укравтодор» рассчитывает завершить реконструкцию дороги «Борисполь-Лубны» по проекту с Международным банком реконструкции и развития (или Всемирным банком) до 2012 года.

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «Альтком» - одна из крупнейших компаний в Украине, занимается проектированием, строительством транспортных магистралей, комплексным строительством автомобильных дорог путепроводов, а также выполняет средний и капитальный ремонт дорожного покрытия.

Группа представлена в 12 областях Украины. ФПГ «Альтком» имеет крупный и высокотехнологичный парк автомобильной, строительной и дорожно-строительной техники. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвестстрой», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем», «Дорожное строительство Альтком» и другие.