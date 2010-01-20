В «Борисполе» должен заработать новый чартерный терминал

Международный аэропорт «Борисполь» планирует в апреле текущего года ввести в эксплуатацию новый чартерный терминал из легких конструкций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспотра и связи Украины со ссылкой на генерального директора аэропорта Бориса ШАХСУВАРОВА.

Согласно сообщению, в настоящее время на объекте работает 160 человек, проводится монтаж необходимого оборудования. Кроме того, продолжается обустройство поля под здание пассажирского терминала D (установлено 2484 сваи) и монтаж арматуры под колонны первого этажа.

В соответствии с графиком продолжаются также строительные работы на всех пусковых комплексах существующего терминала В. Практически завершены основные работы на пусковом комплексе второй очереди галереи: закончена установка стекла, сформирован тепловой контур, запущено в эксплуатацию багажное отделение. Уже начались работы на пусковом комплексе третьей очереди – проводится демонтаж старых конструкций и ведется подготовка под установку свай.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением №718 от 24 июня 2009 года утвердил проект и титул строения пассажирского терминала F (временного, так называемого low-cost) на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» со сроками строительства в 2009-2010 гг.

Общая сметная стоимость нового терминала составляет 413 млн. 137 тыс. грн. При этом 200 млн. грн. планировалось направить на строительство в 2009 году, остальные 213 млн. грн. – в 2010 году.

Проект терминала разработан ООО «Микол». Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала F пропускной способностью 700 пассажиров в час. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машино-мест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. м.

В ноябре 2008 года победителем тендера на строительство low-cost-терминала в аэропорту «Борисполь» была признана украинская компания ООО «Микол».

По словам гендиректора «Борисполя» Бориса ШАХСУВАРОВА, терминал F из быстромонтирующихся конструкций будет обслуживать low-cost-компании и чартерные рейсы, таким образом снизив нагрузку на действующие терминалы.