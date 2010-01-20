Движение судов в Керченском проливе восстановлено

Движение судов в Керченском проливе, приостановленное накануне из-за шторма, сегодня нормализовалось. Паромная переправа также возобновила работу.

«Движение по каналу было приостановлено в связи с сильным ветром и штормом. Погода нормализовалась, суда идут полным ходом», - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону оперативный дежурный Керченского морского координационно-спасательного центра. «Большие суда идут своим ходом», - добавил он.

На вопрос, что с малыми судами, дежурный сообщил о рекомендациях для них и сказал: «Под ответственность капитанов».

«Никакой серьезной ситуации в проливе не было, - сказал сотрудник морского центра. - Такие ситуации зимой бывают каждую неделю».

Переправа сегодня возобновила работу, заверила УНИАН по телефону диспетчер.

*** Накануне портал «Керчь - это мой город!» распространил информацию, что «бушующий зимний шторм заставил специальные службы 19 января закрыть судоходный канал», в связи с непогодой «остановила свою работу паромная переправа Крым-Кавказ».

В Крыму уже несколько дней подряд местное управление МЧС объявляет штормовое предупреждение.