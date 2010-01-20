Возобновлено автосообщение с Арабатской стрелкой

По состоянию на 12.00 возобновлено автомобильное сообщение по дороге местного значения «Геническ -Стрелковое», которое было закрыто вечером 19 января в связи с затоплением участка проезжей части намывом из Азовского моря, в котором бушевал шторм.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, «Херсонский облавтодор» продолжает работы по расчистке снежных переметов на участке 190–30 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Покрытие дороги мокрое, видимость – 10-15 метров.

На автомобильной дороге М-05 Киев–Одесса в Черкасской и Одесской областях покрытия сухое, в Одесской области местами заснеженное. Проезд обеспечен.

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Черниговской области местами снежный накат; в Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Луганской и южных областях местами заснежено; в Кировоградской и Херсонской областях - местами снежные переметы. Проезд обеспечен.

Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей - местами заснеженное, в Черниговской области - снежный накат, в Кировоградской, Донецкой и Херсонской областях - местами снежные переметы. Проезд обеспечен.

На данный момент осложнен проезд на автомобильных дорогах в Николаевской области (Н-14 Александровка-Кировоград-Николаев: 170- 209 км).