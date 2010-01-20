ЧСЗ закончил 2009 год с прибылью 32 млн. грн.

Прибыль государственной акционерной холдинговой компании «Черноморский судостроительный завод» (ГАХК «ЧСЗ») в 2009 году составила около 32 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе ГАХК «ЧСЗ», переданном УНИАН.

План 2009 года по судоремонту и другим заказам (металлообработка и др.) выполнен на 131%.

В частности, на судостроительном заводе было отремонтировано 18 судов, из которых 7 для украинских и 11 для иностранных компаний, на общую сумму 22 млн. грн. Также предприятие оказало услуги и выполнило работы для 64 украинских и 3 иностранных компаний по прочим заказам на общую сумму около 10 млн. грн.

Кроме того, в 2009 году на предприятии возобновлена постройка траулера БМРТ проекта 1288 №616 для ОАО «ПБТФ» (Россия).

При этом директор по производству Черноморского судостроительного завода Валерий Калашников отметил, что "украинские предприятия сегодня находятся в неравных условиях с иностранными конкурентами из-за того, что последние получают значительную поддержку со стороны правительств своих стран, в то время как в Украине такая поддержка фактически отсутствует».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Киеве представители Черноморского судостроительного завода подписали с Министерством обороны Украины контракт на строительство кораблей класса «корвет» для нужд Военно-морских Сил Украины. Планируется, что закладка первого корабля будет профинансирована из государственного бюджета в 2010 г.

Справка УНИАН. ГАХК “ЧСЗ” — одна из крупнейших судостроительных верфей Украины.

90,25% акций ЧСЗ владеет ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ), который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев).

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».