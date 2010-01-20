Количество судопроходов в декабре выросло на 35%

В декабре 2009 года по глубоководному судовому ходу (ГСХ) «Дунай – Черное море» прошло 140 судов, что на 49 единиц или 35% больше, по сравнению с аналогичным показателем декабря 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Отмечается, что в целом в декабре через ГСХ было перевезено 142 тыс. тонн грузов.

Кроме того, в декабре был зафиксирован абсолютный рекорд по количества судов, которые прошли по каналу за сутки. ДТак, 5 декабря через устье Быстрое прошло 15 судов. Предыдущие наивысшие показатели были зафиксированы дважды – 25 ноября и второго октября 2009 года: тогда через национальный ГСХ прошло по 11 судов.

При этом, по Сулинскому каналу (Румыния) за отчетный период прошло на 42% меньше судов, чем по украинскому ГСХ.

По словам директора ГП «Дельта-лоцман» Александра ГОЛОДНИЦКОГО, благодаря системной работе с каждым месяцем Украина закрепляет свои позиции в Придунавье, и показатели судопроходов и грузопотоков через устье Быстрое – убедительное доказательство этого.