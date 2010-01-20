Beeline увеличил пропускную способность Интернет-каналов

Оператор связи Beeline (включает компании «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») увеличил в полтора раза пропускную способность внешних каналов сети FTTB в Украине (услуга доступа в Интернет «Beeline Интернет Дома») - до 30 Гбит/с

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, соответственно, был увеличен запас емкости. Полученный запас емкости обеспечит гарантируемое высокое качество услуг по мере роста количества клиентов компании и роста трафика в сети «Beeline Интернет Дома».

Как отметили в пресс-службе, высокая пропускная способность каналов связи также является одним из необходимых условий для запуска и предоставления услуг «3 в 1» или Triple Play – телефонии, доступа в интернет и цифрового телевидения (IPTV).

По словам технического директора Beeline в Украине Дмитря МИКИТЮКА, широкополосный доступ в Интернет остается одним из ключевых направлений развития Beeline. «Мы уже построили и предложили клиентам самую большую в Украине локальную сеть, которая объединяет бесплатным трафиком девять городов Украины» - сказал он и добавил, что сейчас оператор сфокусирован на расширении географии в городах присутствия и наращивании сетевых ресурсов по мере подключения новых клиентов.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline». ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».