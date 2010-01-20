СМЕ продаст Коломойскому телеканалы «1+1» и «Кино»

Компания Central European Media Enterprises Ltd. (CME) сегодня заявила о достижении договоренности с компанией Harley Trading Limited, которая принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ, о продаже 100% телеканалов «1+1» и «Кино».

Об этом идет речь в пресс-релизе СМЕ, переданном агентству УНИАН. Сумма операции – 300 миллионов долларов наличностью и около 19 миллионов долларов для обеспечения деятельности группы в период между подписанием и финализацией операции. Покупатель передаст СМЕ 30 млн. дол. 1 февраля 2010 года, остальная сумма будет перечислена по факту закрытия операции. Операция должна завершиться во второй половине апреля 2010 года.

Президент и исполнительный директор СМЕ Адриан САРБУ, говорится в пресс-релизе, прокомментировал операцию таким образом: «Продажа наших украинских активов – наилучшее стратегическое решение для СМЕ в текущих условиях. Эта операция даст нам возможность сосредоточиться на работе в странах Европейского Союза и тех, которые скоро к нему присоединятся. Продажа украинской группы даст нам прекрасные операционные возможности и необходимую гибкость, повысит нашу ликвидность и позволит нам сконцентрировать усилия на развитии своих бизнесов. Я рад возможности продолжать сотрудничать с И.КОЛОМОЙСКИМ, который остается акционером и членом совета директоров СМЕ».

И.КОЛОМОЙСКИЙ, в свою очередь, добавил: «Я работаю со СМЕ три года и с огромным уважением отношусь к их достижениям на украинском рынке. CME удалось построить в Украине сильный бренд «1+1» и вырастить множество талантов. Я намерен продолжать действовать в рамках удачной стратегии СМЕ».

*** СМЕ – вертикально интегрированная медиа-компания, которая занимается телевещанием, Интернетом и производством телеконтента в семи странах Центральной и Восточной Европы с населением более 97 миллионов человек.

Телеканалы СМЕ есть в Болгарии (Pro.bg, Ring.bg), Хорватии (Nova TV), Чехии (TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport and MTV Czech), Румынии (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro, MTV Romania), Словакии (TV Markнza, Doma), Словении (POP TV, Kanal А, TV Река) и Украине (1+1, 1+1 International, Kino). Акции CME котируются на NASDAQ и Пражской фондовой бирже под тикером “CETV”.